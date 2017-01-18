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Встречаем "Рубин"

Встречаем «Рубин»

18 Январь, 2017 | 12:42 Опубликовано в Новости, Хоккей Нет комментарий

Сегодня, 18 января ХК «Рязань» завершает очередную домашнюю серию матчей чемпионата ВХЛ. Соперником «горожан» станет тюменский «Рубин». Начало встречи во Дворце спорта «Олимпийский» в 19.00.

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ХК «РЯЗАНЬ» - «ЗВЕЗДА» (Чехов) – 7:3

Встречаем «Челмет»

13 Январь, 2017 | 8:06 Опубликовано в Новости, Хоккей Нет комментарий

Сегодня, 13 января ХК «Рязань» продолжит свою домашнюю серию в чемпионате ВХЛ. Очередным соперником «горожан» станет один из основных конкурентов за место в плей-офф «Челмет» из Челябинска. Начало матча во Дворце спорта «Олимпийский» в 19.00.

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ХК «Рязань»

ХК «РЯЗАНЬ» — «ЮЖНЫЙ УРАЛ» (Орск) – 2:0

12 Январь, 2017 | 21:06 Опубликовано в Новости, Хоккей Нет комментарий

ХК «Рязань» одержал важнейшую победу дома над «Южным Уралом» из Орска – 2:0. Во-первых, завоеваны очень нужные три очка. Во-вторых, «горожане» прервали череду неудачных матчей на стыке годов.

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БК «РЯЗАНЬ» - «ХИМКИ-ПОДМОСКОВЬЕ» - 87:68

БК «РЯЗАНЬ» — «ХИМКИ-ПОДМОСКОВЬЕ» — 87:68

8 Январь, 2017 | 0:33 Опубликовано в Новости, Баскетбол Нет комментарий

Пришел Новый год и принес с собой победу БК «Рязань», которые для нашей команды в текущем сезоне на вес золота. «Химки-Подмосковье» повержены на своем паркете уверенно – 87:68. Отличный подарок от «зубров» всем своим поклонникам на Рождество, а так же новому директору клуба Алексею Архипову, для которого этот матч стал первым в новой роли.

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ТХК

ХК «Рязань» принимает «ТХК» из Твери

7 Январь, 2017 | 13:04 Опубликовано в Новости, Хоккей Нет комментарий

8 января свой первый матч 2017 года проведет ХК «Рязань». Соперником «горожан» один из лидеров чемпионата ВХЛ «ТХК» из Твери. Начало игра во Дворце спорта «Олимпийский» в 17.00.

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Новичком ХК «Рязань» стал Илья Николаев

Новичком ХК «Рязань» стал Илья Николаев

7 Январь, 2017 | 11:07 Опубликовано в Новости, Хоккей Нет комментарий

ХК «Рязань» подписал первый контракт в 2017 году. Новичком «горожан» стал 22-летний форвард Илья Николаев. Сообщает пресс-служба ХК «Рязань».

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БК "Рязань" сыграет С "ХИМКАМИ-ПОДМОСКОВЬЕ"

БК «Рязань» сыграет С «ХИМКАМИ-ПОДМОСКОВЬЕ»

6 Январь, 2017 | 11:56 Опубликовано в Новости, Баскетбол Нет комментарий

7 января БК «Рязань» проведет свой первый матч в 2017 году. Соперником «зубров» станут «Химки-Подмосковье», которых наша команда сумела обыграть в первом круге на их площадке.

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У БК «Рязань» новый руководитель

У БК «Рязань» новый руководитель

28 Декабрь, 2016 | 20:19 Опубликовано в Новости, Баскетбол Нет комментарий

27.12.2016 прекращен контракт с директором БК «Рязань» Сергеем Владимировичем Волковым. 28 декабря трудовому коллективу клуба был представлен новый руководитель — им стал Алексей Александрович Архипов. Сообщает пресс-служба клуба.

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Алексеев, Красоткин и Юртайкин в заявке России на МЧМ

26 Декабрь, 2016 | 8:47 Опубликовано в Новости, Хоккей Нет комментарий

 Форвард ХК «Рязань» Данил Юртайкин, а так же выступавшие по ходу сезона-16/17 в составе «горожан» голкипер Антон Красоткин и нападающий Денис Алексеев включены в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира среди молодежных команд, который состоится с 27 декабря по 5 января в Канаде.

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«ДИЗЕЛЬ» (Пенза) – ХК «РЯЗАНЬ» - 5:2

«ДИЗЕЛЬ» (Пенза) – ХК «РЯЗАНЬ» — 5:2

25 Декабрь, 2016 | 14:08 Опубликовано в Новости, Хоккей один комментарий

ХК «Рязань» не сумел взять очки в своем заключительном матче 2016-го года. В Пензе «горожане» атаковали активнее местного «Дизеля», сумев забросить две шайбы. Но в обороне в этот вечер гости не были похожи сами на себя. В итоге, поражение – 2:5.

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