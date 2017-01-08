Пришел Новый год и принес с собой победу БК «Рязань», которые для нашей команды в текущем сезоне на вес золота. «Химки-Подмосковье» повержены на своем паркете уверенно – 87:68. Отличный подарок от «зубров» всем своим поклонникам на Рождество, а так же новому директору клуба Алексею Архипову, для которого этот матч стал первым в новой роли.Читать далее
8 января свой первый матч 2017 года проведет ХК «Рязань». Соперником «горожан» один из лидеров чемпионата ВХЛ «ТХК» из Твери. Начало игра во Дворце спорта «Олимпийский» в 17.00.Читать далее
ХК «Рязань» подписал первый контракт в 2017 году. Новичком «горожан» стал 22-летний форвард Илья Николаев. Сообщает пресс-служба ХК «Рязань».Читать далее
7 января БК «Рязань» проведет свой первый матч в 2017 году. Соперником «зубров» станут «Химки-Подмосковье», которых наша команда сумела обыграть в первом круге на их площадке.Читать далее
27.12.2016 прекращен контракт с директором БК «Рязань» Сергеем Владимировичем Волковым. 28 декабря трудовому коллективу клуба был представлен новый руководитель — им стал Алексей Александрович Архипов. Сообщает пресс-служба клуба.Читать далее
Форвард ХК «Рязань» Данил Юртайкин, а так же выступавшие по ходу сезона-16/17 в составе «горожан» голкипер Антон Красоткин и нападающий Денис Алексеев включены в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира среди молодежных команд, который состоится с 27 декабря по 5 января в Канаде.Читать далее
ХК «Рязань» не сумел взять очки в своем заключительном матче 2016-го года. В Пензе «горожане» атаковали активнее местного «Дизеля», сумев забросить две шайбы. Но в обороне в этот вечер гости не были похожи сами на себя. В итоге, поражение – 2:5.Читать далее
17 декабря в городе Реутове состоялся Турнир по дзюдо на призы МАУ «ФОК» среди юношей 2001 – 02 и 2003 – 04 г.г.р. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.Читать далее
Всероссийские соревнования «Мемориал Заслуженного тренера России Вячеслава Михайловича Пушкарева» по дзюдо среди мужчин и женщин. 08-11 декабря 2016г. г. Липецк.Читать далее
Главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин и наставник команд девочек до 13, до 15 и до 17 лет Рязанской области Владимир Спиридонов на встрече с представителями СМИ подвели итоги минувшего сезона и немного заглянули в будущее. Сообщает официальный сайт ЖФК «Рязань-ВДВ».Читать далее
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