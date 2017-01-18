Сегодня, 18 января ХК «Рязань» завершает очередную домашнюю серию матчей чемпионата ВХЛ. Соперником «горожан» станет тюменский «Рубин». Начало встречи во Дворце спорта «Олимпийский» в 19.00.Читать далее
Сегодня, 13 января ХК «Рязань» продолжит свою домашнюю серию в чемпионате ВХЛ. Очередным соперником «горожан» станет один из основных конкурентов за место в плей-офф «Челмет» из Челябинска. Начало матча во Дворце спорта «Олимпийский» в 19.00.Читать далее
ХК «Рязань» одержал важнейшую победу дома над «Южным Уралом» из Орска – 2:0. Во-первых, завоеваны очень нужные три очка. Во-вторых, «горожане» прервали череду неудачных матчей на стыке годов.Читать далее
Пришел Новый год и принес с собой победу БК «Рязань», которые для нашей команды в текущем сезоне на вес золота. «Химки-Подмосковье» повержены на своем паркете уверенно – 87:68. Отличный подарок от «зубров» всем своим поклонникам на Рождество, а так же новому директору клуба Алексею Архипову, для которого этот матч стал первым в новой роли.Читать далее
8 января свой первый матч 2017 года проведет ХК «Рязань». Соперником «горожан» один из лидеров чемпионата ВХЛ «ТХК» из Твери. Начало игра во Дворце спорта «Олимпийский» в 17.00.Читать далее
ХК «Рязань» подписал первый контракт в 2017 году. Новичком «горожан» стал 22-летний форвард Илья Николаев. Сообщает пресс-служба ХК «Рязань».Читать далее
7 января БК «Рязань» проведет свой первый матч в 2017 году. Соперником «зубров» станут «Химки-Подмосковье», которых наша команда сумела обыграть в первом круге на их площадке.Читать далее
27.12.2016 прекращен контракт с директором БК «Рязань» Сергеем Владимировичем Волковым. 28 декабря трудовому коллективу клуба был представлен новый руководитель — им стал Алексей Александрович Архипов. Сообщает пресс-служба клуба.Читать далее
Форвард ХК «Рязань» Данил Юртайкин, а так же выступавшие по ходу сезона-16/17 в составе «горожан» голкипер Антон Красоткин и нападающий Денис Алексеев включены в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира среди молодежных команд, который состоится с 27 декабря по 5 января в Канаде.Читать далее
ХК «Рязань» не сумел взять очки в своем заключительном матче 2016-го года. В Пензе «горожане» атаковали активнее местного «Дизеля», сумев забросить две шайбы. Но в обороне в этот вечер гости не были похожи сами на себя. В итоге, поражение – 2:5.Читать далее
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