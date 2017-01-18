Пришел Новый год и принес с собой победу БК «Рязань», которые для нашей команды в текущем сезоне на вес золота. «Химки-Подмосковье» повержены на своем паркете уверенно – 87:68. Отличный подарок от «зубров» всем своим поклонникам на Рождество, а так же новому директору клуба Алексею Архипову, для которого этот матч стал первым в новой роли.