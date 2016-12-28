ХК «Рязань» не сумел взять очки в своем заключительном матче 2016-го года. В Пензе «горожане» атаковали активнее местного «Дизеля», сумев забросить две шайбы. Но в обороне в этот вечер гости не были похожи сами на себя. В итоге, поражение – 2:5. ... Читать далее