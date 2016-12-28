27.12.2016 прекращен контракт с директором БК «Рязань» Сергеем Владимировичем Волковым. 28 декабря трудовому коллективу клуба был представлен новый руководитель — им стал Алексей Александрович Архипов. Сообщает пресс-служба клуба.Читать далее
Форвард ХК «Рязань» Данил Юртайкин, а так же выступавшие по ходу сезона-16/17 в составе «горожан» голкипер Антон Красоткин и нападающий Денис Алексеев включены в окончательную заявку сборной России на чемпионат мира среди молодежных команд, который состоится с 27 декабря по 5 января в Канаде.Читать далее
ХК «Рязань» не сумел взять очки в своем заключительном матче 2016-го года. В Пензе «горожане» атаковали активнее местного «Дизеля», сумев забросить две шайбы. Но в обороне в этот вечер гости не были похожи сами на себя. В итоге, поражение – 2:5.Читать далее
17 декабря в городе Реутове состоялся Турнир по дзюдо на призы МАУ «ФОК» среди юношей 2001 – 02 и 2003 – 04 г.г.р. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов.Читать далее
Всероссийские соревнования «Мемориал Заслуженного тренера России Вячеслава Михайловича Пушкарева» по дзюдо среди мужчин и женщин. 08-11 декабря 2016г. г. Липецк.Читать далее
Главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин и наставник команд девочек до 13, до 15 и до 17 лет Рязанской области Владимир Спиридонов на встрече с представителями СМИ подвели итоги минувшего сезона и немного заглянули в будущее. Сообщает официальный сайт ЖФК «Рязань-ВДВ».Читать далее
Неплохо начав матч в Самаре против одноименного клуба, БК «Рязань» словно остановился во втором периоде, заметно отпустив хозяев. После большого перерыва ситуация повторилась. А в итоге все завершилось крупным поражением «зубров» — 56:94.Читать далее
Домашний матч ХК «Рязань» 4 декабря с воронежским «Бураном» (5:4 Б) стал последним для Павла Десяткова в качестве главного тренера «горожан». Сегодня контракт специалиста с клубом был расторгнут по взаимной договоренности. И.о. главного тренера назначен Алексей Алексеев.Читать далее
Нападающие ХК «Рязань» Денис Алексеев и Данил Юртайкин, командированные в стан горожан клубом-партнером в КХЛ «Локомотивом», вызваны на заключительный сбор молодежной команды России перед чемпионатом мира, который пройдет в период с 26 декабря по 5 января в Канаде.Читать далее
Сегодня, во вторник 6 декабря в Самаре на паркете «МТЛ – Арены» БК «Рязань» проведет очередной матч чемпионата России против БК «Самара». Начало в 18.00 по московскому времени. Еще не стерлось из памяти четвертьфинальное противостояние этих соперников в сезоне-15/16, оставшееся за самарцами. Но сейчас вряд ли стоит вести речь о реваншистских настроениях. «Зубрам» просто нужна победа. Заждались!Читать далее
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